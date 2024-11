Die Tourismusgemeinde St. Georgen am Kreischberg, also die Standortgemeinde des bekannten Skiberges, bekommt einen neuen Bürgermeister – zumindest wenn alles so vonstatten geht, wie es sich die örtliche ÖVP vorstellt. In einer Fraktionssitzung hat sie vor Kurzem einstimmig den Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl im März 2025 gewählt. Es handelt sich um den erst 26-jährigen Alexander Feiel. Seine Chancen, einer der jüngsten steirischen Bürgermeister zu werden stehen gut. Immerhin regiert die ÖVP in St. Georgen mit absoluter Mehrheit.