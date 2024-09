Es gibt Seriensieger beim steirischen Blumenschmuckwettbewerb „Flora 2024“. Und dann gibt es den König der Seriensieger: Pusterwald. Zum 13. Mal hintereinander wurde der 430-Einwohner-Ort im Bezirk Murtal zum „schönsten Gebirgsdorf“ der Steiermark gewählt, und das mit der höchstmöglichen Bewertung von fünf Floras. Mit Stolz holte sich eine Abordnung aus Pusterwald die Auszeichnung bei der Preisverleihung in Laßnitzhöhe ab. Bürgermeister Fritz Strahlhofer legt schon selbst einmal Hand an. Aber in erster Linie sind Amtsleiterin Sabine Kogler, seine Frau Ulrike Strahlhofer (auch Gemeindebedienstete) sowie die Pensionistinnen Resi Kogler und Andrea Horn die treibenden Kräfte für die Blumenpracht im Ort. „Und natürlich die vielen Einwohner, die ihre Anwesen so schön gestalteten“, schwärmt Strahlhofer.