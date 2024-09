Die Steiermark erblüht jedes Jahr in den buntesten Farben. Der Blumenschmuckwettbewerb „die Flora“ hat es sich seit 65 Jahren zur Aufgabe gemacht, die schönsten Gärten, Gemeinden, Städte und Co. auszuzeichnen. Am Mittwoch wurden in Laßnitzhöhe die Floras vergeben. Auch heuer brachte es der Wettbewerb wieder auf über 30.000 Teilnehmende, die ihren Blumenschmuck ins Rennen schickten. Dabei unterteilt sich der Bewerb in einen öffentlichen Bewerb und den Einzelbewerb, in dem Privatpersonen ihre Blumenpracht einreichen können. Die Hitze machte dabei heuer aber nicht nur den Blumen und Gärtnern zu schaffen, sondern auch der Jury, die sich jeden der eingereichten Gärten vor Ort ansah und den ganzen Sommer über durch die Steiermark tourte.

Für die Nominierten wurde es am Mittwoch nochmals richtig spannend. Neben zahlreichen goldenen Preisen wurden auch mehrere Platinpreise verliehen. Diese erhält man, wenn man zehn Jahre hintereinander fünf Floras, also die höchstmögliche Wertung ergattern kann.

Nachhaltigkeit und Wohlfühlgärten

Wie bereits im Vorjahr ging es heuer abermals auch um die Nachhaltigkeit. Sowohl im öffentlichen Bewerb, in dem sich Gemeinden, Städte und Dörfer die Plätze ausmachen, als auch im Einzelbewerb der Hobbyfloristen gab es hierfür einen Sonderpreis. Heuer erstmals neu war die Kategorie des Wohlfühlgartens. „Das sind Gärten, in denen Kinderspielzeug herumliegt und die belebt sind. Ein Garten muss nicht mit der Nagelschere zurechtgestutzt sein, um schön zu sein“, meint Ferdinand Lienhart, Obmann der steirischen Gärtner und Baumschulen.

Damit der Nachwuchs nicht nur mit seiner Blumenpracht, sondern auch mit seinem Können in den Vordergrund rückt, wurden bei der Flora 2024 auch 12 Lehrlinge, die sich dem Gartenbau und der Floristik widmen, ausgezeichnet.

