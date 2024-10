Bei Arbeiten an einem Trafo für die Beschneiungsanlage im Skigebiet Kreischberg (Gemeinde St. Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau) kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein Starkstrommonteur und sein Kollege gerieten in den Stromkreis und wurden teils schwer verletzt.

Die Beschneiungsanlage dürfte noch mit dem Stromnetz verbunden gewesen sein, als der 36-jährige Techniker gegen 15 Uhr am Trafo hantierte und in den Stromkreis geriet. Als sein Kollege (27) den Vorfall bemerkte, wollte er dem 36-Jährigen helfen und bekam dabei selbst einen Schlag ab.

Der 36-jährige Monteur wurde mit schweren Verbrennungen vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Sein jüngerer Kollege kam mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Stolzalpe.