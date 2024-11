Die Serie der Bombendrohungen geht weiter. Am 8. November in den Vormittagsstunden wurde erneut eine Droh-Email verschickt, und zwar gegen eine Schule in Zeltweg. Die Kinder und Jugendlichen, die den Schulcampus besuchen, wurden mittlerweile evakuiert, wie es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark, Büro für Öffentlichkeitsarbeit, heißt.

Spezialkräfte im Einsatz

Und: Es bestehe kein Grund zur Panik. Spezialkräfte würden das Gebäude durchsuchen. Die E-Mail sei ähnlich formuliert, wie die Bombendrohungen der jüngeren Vergangenheit, etwa gegen Schulen oder Bahnhöfe. Im Bezirk Murtal ist dies die zweite derartige Drohung: Mitte Oktober hat die Polizei eine Bombendrohung für den Bahnhof in Zeltweg erhalten.

Kein Mensch am Gelände: