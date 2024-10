Seit kurz nach sechs Uhr stand die Polizei am Bahnhof Zeltweg in der Steiermark wegen einer eingelangten Bombendrohung im Einsatz. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten den Bereich akribisch nach gefährlichen Gegenständen ab. Der Bahnhof wurde hierfür abgeriegelt. Die Polizei bat unterdessen darum, den Bereich zu meiden und sich an die Anweisungen der Beamten zu halten. Kurz vor 9 Uhr gab die Polizei bekannt, dass keine Bombe gefunden wurde. Der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen, die Sperre wurde aufgehoben.

Zusammenhang noch unklar

Da die Drohmail denen der letzten Wochen nicht ähnelt, geht die Polizei unterdessen von einem Trittbrettfahrer aus. Nähere Informationen werden hier im Laufe des Tages erwartet. Erst gestern musste die Berufsschule in Eibiswald aufgrund einer Bombendrohung evakuiert werden, zudem wurde bekannt, dass es sich bei dem Bombendroher der letzten Wochen um einen 20-jährigen Schweizer handeln dürfte.