Die Polizei Steiermark informiert darüber, dass aktuell ein Einsatz in Seiersberg im Gange ist. Grund dafür ist eine eingegangene Drohung per E-Mail. Über den Inhalt der „ernst zu nehmenden“ Drohung wollte die Polizei auf Nachfragen der Kleinen Zeitung keine Auskunft geben. Es handle sich dabei aber um keine Bombendrohung. Als Sicherheitsvorkehrung wurden die Zufahrten zum Einkaufszentrum gesperrt, die Ausfahrt ist jedoch uneingeschränkt möglich, wie die Polizei via X bekannt gab. Das Betreten des Zentrums ist aktuell ebenfalls nicht möglich.

In den vergangenen Wochen sorgten Bombendrohungen in Graz und ganz Österreich für Aufsehen, zuletzt wurde vor wenigen Tagen und mitten in den Ferien eine Drohung gegen das Akademische Gymnasium ausgesprochen.

Betrieb in der Shopping City läuft weiter

Noch zu Beginn des Einsatzes hatte es von Seiten der Shopping City Seiersberg nach Nachfrage geheißen, dass es derzeit zu keinen Einschränkungen beim Zugang zum Einkaufscenter komme. Dies gab auch die Polizei bekannt. Menschen vor Ort sollen sich an die Anweisungen der Polizeikräfte halten.

Einsatz auch in Kärnten

Am späteren Dienstagnachmittag hat es auch in Kärnten einen Polizeieinsatz gegeben. In der Stadt Villach, nach einer „allgemein gehaltenen Drohung“, wie es von der Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten heißt. Der Einsatz ist am Abend aber bereits wieder beendet gewesen.