Gegen 10.30 Uhr am Dienstagvormittag fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Pkw auf der B 72 von Anger in Richtung Birkfeld. Bei Straßenkilometer 42,7 - in Baierdorf-Umgebung, Gemeinde Anger - wollte sie links abbiegen und blieb deswegen mit ihrem Auto stehen.