15 Jahre Vinzimarkt, 10 Jahre Vinzishop: Das wird zwischen 4. und 8. November in der Judenburger Kaserngasse 5 gefeiert. Und zwar mit einem umfangreichen Programm: Am Montag, 4. November, gibt es Kaffee und Kuchen, hausgemacht von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für die musikalische Begleitung sorgt am Nachmittag die Ziach-Streich-Blos-Zupfmusi Judenburg. Am nächsten Tag wird zu Brötchen und Getränken geladen (9 bis 12 Uhr). Musikalisch stellt sich der Schulchor der Volksschule Lindfeld-Judenburg ein.