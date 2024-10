Er hat Geduld bewiesen und es hat sich ausgezahlt. 16 Jahre nach seiner ersten Bewerbung und zwei Jahre nach seiner zweiten Bewerbung als Bezirkshauptmann von Murtal hat er es nun doch geschafft: Der Knittelfelder wird Bezirkshauptmann, aber nicht in seinem Heimatbezirk Murtal, sondern in Murau. Er ist diese Woche als Sieger eines Hearings hervorgegangen, an dem sich wie berichtet auch der stellvertretende Bezirkshauptmann von Murau, Gernot Esterl, beworben hatte. Die Hearingkommission sprach sich einstimmig für Peter Plöbst aus. Esterl sagte schon im Vorfeld im Gespräch mit der Kleinen Zeitung, sollte er selbst nicht zum Zug kommen, sei das kein Problem. Er werde der neuen Führung gegenüber jedenfalls loyal sein.