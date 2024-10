Ein Einführungsseminar in die Hospizarbeit wird im November in Judenburg geboten. Im Rahmen dieser ehrenamtlichen Arbeit begleitet man Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Wie genau das funktioniert, erfährt man eben bei dem Seminar, das an drei Terminen stattfindet. Und zwar am 13. November (Anliegen und Geschichte der Hospizbewegung, Einsatzbereiche in unserer Region), 20. November (Sterben, Tod und Trauer in unserer Gesellschaft) und am 4. Dezember (Grundfragen der Hospizbegleitung).