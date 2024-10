Die gesundheitlichen Folgen von chronischem Alkoholkonsum liegen für Jugendliche meist in weiter Ferne. Diese in den Blick zu nehmen, war Ziel einer Exkursion der HTL Zeltweg in die steirische Landeshauptstadt. Dabei besuchten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Abteilungsvorstand Jürgen Schiffer und Religions- und Ethiklehrerin Lisa Stolz das VinziDorf in Graz. Neben der kritischen Auseinandersetzung mit und der Sensibilisierung für das Thema ging es ebenso um die Botschaft: „Hässliche“ Armut braucht Barmherzigkeit und Solidarität.