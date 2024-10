„Man braucht oftmals einen langen Atem.“ So beschreibt die Führung der Bezirksbauernkammer Murau das lange Warten auf den Beginn der Sanierung des 1965 errichteten Kammergebäudes in St. Egidi. Bei der jüngsten Kammervollversammlung berichteten Obmann Martin Hebenstreit und Kammersekretär Christian Schopf, dass nun endgültig bei der Vollversammlung in Graz grünes Licht zum Umbau des in die Jahre gekommenen Gebäudes gegeben wurde.