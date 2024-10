„FPÖ soll zeigen, ob sie mehr kann als radikale Positionen zu vertreten“

Die Themen Migration und Asyl sind in der Region ebenso aufgeschlagen wie Corona oder Inflation. Die Freiheitlichen in der nächsten Regierung sehen FPÖ-, ÖVP- und SPÖ-Mandatare aus dem Bezirk allesamt, die Wünsche an die eigene Partei unterscheiden sich hingegen deutlich.