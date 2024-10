Zuerst sang der Tenor sich ins Herz seiner Frau Viktoria, dann ins Finale der ORF-Talentshow „Die große Chance“. Gewonnen haben dort zwar andere, Paolo Scariano erfreut sich aber dennoch einer großen und treuen Fangemeinde. Der gebürtige Sizilianer und Wahl-Klagenfurter gönnte sich nach seinen Fernsehauftritten keine Pause, lud kurz darauf zu einer Matinée auf Schloss Rothenfels in Oberwölz – er lebte lange im Bezirk Murau. Es folgten mehrere Konzerte in Klagenfurt und in Niederösterreich; auch mit seiner ehemaligen italienischen Pop-Rock-Band „Segreto“, denn Scariano kann mehr als Pavarotti.