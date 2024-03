Am 8. März, bei der ersten Sendung von „Die große Chance“ im ORF, war auch zum ersten Mal Hochspannung in Kärnten zu spüren. Gleich vier Beiträge aus dem Süden waren am Start, geschafft hat es die „Dance Industry“ aus Klagenfurt. Der Vortrag der Truppe hat Jurorin Barbara Meier so fasziniert, dass sie die Industry per „Herz-Buzzer“ sofort ins Halbfinale katapultierte.

Bei der heutigen Sendung (20.15 Uhr, ORF 1) gibt es ebenfalls eine starke Kärntner Beteiligung. Um den Aufstieg kämpft Celine Derler, Sängerin aus Klagenfurt, die es 2023 bei DSDS sogar bis in den Recall schaffte. Anfang März veröffentlichte Derler ihre neue Single mit dem Titel „Messer in meinem Kopf“.

Heute auch mit dabei ist Paolo Scariano, ebenfalls aus Klagenfurt. Er ist nicht nur Meeresbiologe, sondern hat auch Gesang am Johann-Joseph-Fuchs-Konservatorium und der Accademia Belcanto in Graz studiert.

Im wahrsten Sinne des Wortes bewegend ist der Auftritt von Sarah und Georg aus Feldkirchen, die mit einer Tanzeinlage die Herzen der Jury erobern wollen. Mit seiner Stimme will der Feldkirchner Michael Ferguson begeistern. Ordentlich zur Sache geht es bei den „Twin Soul Sisters“ aus Villach.

Es ist angerichtet, das große Zittern kann kommen. Wer folgt der „Dance Industry“ als Halbfinalist aus Kärnten nach?