Für Sarah Mühlbacher hat das Tanzen eine besondere Bedeutung. Die Feldkirchnerin hat Down-Syndrom und kann ihre Gefühle bei ihrer großen Leidenschaft am besten zum Ausdruck bringen. Gemeinsam mit Tanzpartner Georg Brugger aus Hermagor wagt sie sich nun vor die TV-Kameras. Der Auftritt der beiden bei „Die Große Chance“ wird am Freitag um 20. 15 Uhr m ORF 1 zu sehen sein.

Daumen drücken wird vor allem Ulrike Adler-Wiegele, die das Tanzpaar schon seit Jahren als Tanzlehrerin begleitet. Mehrere Medaillen bei den Special Olympics und anderen Tanzwettbewerben hat man schon ergattert.

Gefühlvoller Sänger

Seine große Chance wahrnehmen will am Freitag auch der Feldkirchner Sänger Michael Ferguson. Er hat sein musikalisches Talent erst in der Pandemie-Zeit erkannt und veröffentlichte seither einige Songs. Die Musik des gebürtigen Südafrikaners ist auf diversen Streamingplattformen zu hören. Nun wird sie durch den TV-Auftritt auch im Fernsehen ausgestrahlt.

Ob einem der Feldkirchner Teilnehmer der Einzug ins Semifinale gelingt, wird sich am Abend ab 20.15 Uhr zeigen.