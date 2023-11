Sarah Mühlbacher aus Feldkirchen ist keine Unbekannte, die Tanzschülerin von Ulrike Adler-Wiegele war nicht nur bei den Special Olympics bereits sehr erfolgreich, sondern auch bei anderen Tanzwettbewerben. Georg Brugger, er wohnt in Hermagor und tanzt auch in Feldkirchen, ist ebenso medaillen-affin und tanzt seit zwei Jahren mit Mühlbacher auch als Paar. Nun haben die beiden - sie haben das Down-Syndrom - mit Ulrike Adler-Wiegele einen weiteren Erfolg gelandet: Sie sind in der ORF-Sendung „Die große Chance“ mit dabei. „Wir haben uns im Herbst beworben“, ist Ulrike Adler-Wiegele stolz. Man hat auch den Recall geschafft und ist damit bei der Talenteshow fix am Start. „Im Jänner geht es los, im März wird die Sendung ausgestrahlt“, erzählt Adler-Wiegele, die ihre Tanzakademie im Vorjahr an Tara Brauner übergeben hat, aber unter anderem noch für die Teilnahme bei Special Olympics verantwortlich ist.