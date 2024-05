Es ist eine Gleichung mit vielen Unbekannten, die die Kärntner Schulbehörden zu lösen hatten: Ein Schüler (14), hat am 15. Jänner ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt. Sein Komplize (13) soll laut Staatsanwaltschaft Klagenfurt die schreckliche Tat mit seinem Handy gefilmt haben. Während dieser strafunmündig ist, wurde der 14-Jährige Ende April am Landesgericht Klagenfurt rechtskräftig zu einer teilbedingten Haft verurteilt. Nachdem er in Untersuchungshaft war, konnte er das Gericht als „freier Mann“ verlassen.