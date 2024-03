Wie am Mittwoch bekannt wurde, soll im Jänner ein elfjähriges Mädchen in Mittelkärnten von einem 14-jährigen Bekannten vergewaltigt worden sein. Dessen 13-jähriger Freund filmte die Tat mit dem Handy. Der Ältere musste fünf Wochen lang in Untersuchungshaft, inzwischen wurde er unter strengen Auflagen entlassen, wird aber überwacht. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage eingebracht, wahrscheinlich muss sich der Ukrainer demnächst vor dem Landesgericht verantworten. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für den 14-Jährigen die Unschuldsvermutung.