Die Spannung war greifbar, das Lampenfieber teilweise groß. Gleich vier Beiträge aus Kärnten sind am Freitagabend beim Auftakt von „Die große Chance - Let‘s sing an dance“ im ORF vertreten. Die „Dance Industry“ aus Klagenfurt, das Duo „De Klamoja“ aus Villach, Sänger Noah Stornig aus Pörtschach und „Power Revolve“ aus Obergail in der Gemeinde Lesachtal stellen sich der Jury - bestehend aus Missy May, Barbara Meier und Thorsteinn Einarsson.

Ein Herz für die „Dance Industry“

Bei der Klagenfurter Formation „Dance Industry“ hatte das Herzflattern ein schnelles Happy End: Der Jubel war groß, als die Gruppe nach ihrem perfekten Auftritt (sogar mit Dinosaurier auf der Bühne) per „Herz-Buzzer“ von Barbara Meier sofort in die nächste Runde - und somit ins Halbfinale - katapultiert wurde.

Die Jury: Missy May, Thorsteinn Einarsson und Barbara Meier, die die „Dance Industry“ in das Halbfinale holte © ORF/Roman Zach-Kiesling

2013 zeigte die „Dance Industry“ bereits einmal ihr Können bei „Die große Chance“. Damals ging es sogar bis ins Finale, die Truppe tanzte sich mit Platz 3 auf das Podest.

Weiter zittern heißt es derzeit noch für die übrigen drei Kärntner Beiträge, erst am Ende der Show wird feststehen, wer es neben der „Dance Industry“ noch geschafft hat.