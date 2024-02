„Let‘s sing and dance“ lautet das Motto der diesjährigen Staffel „Die große Chance“ in ORF 1. Zum Mitmachen animierte man all jene, die „singen, tanzen oder vielleicht sogar beides“ können. Sowohl Solo-Acts als auch Duette oder Gruppen konnten sich bis Ende September 2023 für das TV-Format bewerben.