Fünf Acts konnten sich in der zweiten Ausgabe der Casting-Show „Die große Chance“ im ORF einen Platz im Semifinale sichern. Die Jury – diesmal bestehend aus Sasa Schwarzjirg, Cesár Sampson und Marc Pircher– hatte die alleinige Entscheidung, das Publikum kann noch nicht mitstimmen. Mit dem „Herz-Buzzer“ direkt in die Live-Shows ging es für das Tanz-Duo Anna-Maria Leiner & Jakob Schnabel (Cesár Sampson) aus der Steiermark (St. Ruprecht an der Raab), Sänger Nathan Nwosu (Schwarzjirg) und Sängerin Hanna-Maaria Tuomela (Pircher), beide aus Wien.

Die zwei verbliebenen Semifinal-Plätze vergab die Jury an die Band The Most Company (NÖ) und die T.E.D. Crew aus Wien. Sie hatten neun bzw. sieben Punkte vom Jury-Trio bekommen.

Es war die zweite Sendung von insgesamt zehn, im Rahmen derer eine Siegerin oder ein Sieger gekürt und mit 50.000 Euro Preisgeld bedacht wird. Die Live-Semifinalshows starten am 26. April in ORF 1, das Finale findet am 17. Mai statt.