Der Kater „Käpt‘n Ahab“ hat zwar nur drei Beine – er steht den anderen Tieren am Hof von Heidemarie Urani jedoch nichts nach: Die Mini-Esel Conchita, Pepita und Pepino haben heute Ausgang auf der Weide, und Käpt‘n Ahab wuselt freudig um die Huftiere herum. „Tiere sind einfach unglaublich. Er hat erst vor Kurzem sein Bein verloren, wäre fast gestorben, aber er lässt sich dadurch nicht einschränken“, sagt Urani. Viele ihrer Tiere wären eingeschläfert oder geschlachtet worden und bekamen bei ihr eine neue Chance.

Die Zeit drängt für Urani und ihren Verein „Zeit mit Tier“, der tiergestützte Arbeit für Menschen aller Altersgruppen bietet. Seit Jänner 2022 lebt die gebürtige Niederösterreicherin mit ihren Tieren – einem alten Pferd, drei Eseln, vier Ziegen, zwei Schweinen, sechs Katzen, zwei Hunden, zwei Hasen, ein paar Hühnern, Achatschnecken und einer Schlange – in einer befristeten Unterkunft in Obdach. Nun steht sie vor einem Problem: Ende Jänner 2025 läuft ihr Mietvertrag aus, und eine neue Bleibe ist nicht in Sicht. „Es ist schwer, eine passende Unterkunft zu finden. Ich suche schon seit letztem Jahr“, erzählt Urani. „Ich brauche mindestens einen halben Hektar Land, Stallungen und natürlich muss Tierhaltung erlaubt sein.“ Sie sucht Miet- oder Pachtobjekte. Woran es bisher bei der Herbergssuche gehapert hat? „Die Nachfrage ist zu groß, vieles am Markt ist zu teuer, hinzu kommt, dass ich alleinstehend bin. Viele fragen, wo denn mein Mann sei.“

2016 Verein gegründet

Der Verein „Zeit mit Tier“, den Heidemarie Urani 2016 ins Leben gerufen hat, bietet Angebote für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Ob es sich um tiergestützte Wanderungen mit Eseln und Ziegen, Besuche in Altenheimen und Kindergärten oder auch Kindergeburtstage handelt – die Tiere sind ein fester Bestandteil ihres Lebens und ihrer Arbeit. „Die Tiere sind nicht nur meine Leidenschaft, sie sind auch der Kern unserer Arbeit. Es ist faszinierend zu sehen, wie positiv Kinder und Erwachsene auf die Tiere reagieren“, sagt Urani.

Ohne neue Bleibe könnte das gesamte Projekt scheitern. „Es gibt keinen Plan B“, gibt sie offen zu. Ein Worst-Case-Szenario, das sie unbedingt vermeiden möchte. „Amigo, mein 30-jähriges Pferd, ist seit meiner Jugend an meiner Seite. Diese Tiere sind auf mich eingestellt, sie sind meine Familie.“ Es ist für sie eine Katastrophe, dass sie und ihre Tiere ihr Zuhause verlieren.

Urani möchte in der Region bleiben, sucht aber auch in Kärnten bis nach Klagenfurt nach einer neuen Unterkunft. Ihre Anforderungen sind klar: „Drei Zimmer und genügend Platz für die Tiere – das ist das Minimum. Stallungen sollten vorhanden sein oder zumindest die Möglichkeit, sie aufzubauen.“ Sie möchte einen Platz finden, an dem sie ihren Traum weiterleben und ausbauen kann.

Positive Wirkung von Tieren auf Kinder

Als frühere Tagesmutter entdeckte Urani, wie viel positive Energie die Tiere auf Kinder ausüben. „Vor allem Kinder mit besonderen Bedürfnissen lieben Tiere. Sie entwickeln sich positiv, wenn sie die Tiere selbst auswählen können, mit denen sie Zeit verbringen möchten.

Wer Heidemarie Urani und ihren Verein „Zeit mit Tier“ unterstützen möchte, kann sich direkt bei ihr melden. „Jeder Hinweis, jede Idee hilft uns weiter. Ich hoffe, dass sich etwas auftut. Ich bin zuversichtlich, dass es einen Ort für uns gibt, an dem wir unser Projekt fortsetzen können.“