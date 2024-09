Der aktuelle Regen sorgt für Absagen im gesamten Land, auch in der Obersteiermark können nicht alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden: Am Samstag, 14. September, hätte etwa in St. Veit/Gegend in der Murauer Gemeinde Mühlen der ÖKB Landes-Familienwandertag stattfinden sollen. Dieser wurde bereits auf nächstes Jahr verschoben.

Abgesagt ist auch diese Veranstaltung in Murau: „Unser MIO wird Eins“ mit Spielestationen, Hüpfburg, Riesenfußballdart und mehr. Es wird versucht, einen Ersatztermin im Herbst zu finden. Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse wurde zudem das 88. Bergturnfest in St. Anna am Lavantegg abgesagt. Eine sichere Durchführung könne nicht gewährleistet werden, wie der ÖTB Turnverein Judenburg kundtut.

Benefizflohmarkt und Garagenkino

Der Rotary Club Bruck-Kapfenberg hat seinen für diesen Samstag, 14. September, geplanten Benefizflohmarkt auf dem Brucker Hauptplatz auf den 19. Oktober verschoben. „100 Jahre Stadt Kapfenberg“, diesen Sonntag auf der Burg Oberkapfenberg geplant, findet nun am 27. Oktober statt.

Die Naturfreunde Mürzzuschlag haben ihr Garagenkino von kommendem Sonntag auf den 29. September verschoben, gezeigt werden Wanderungen auf Madeira und Klettern auf Mykonos. Auch die gut besuchte „Hochsteiermark Classic“ musste ihre Fahrtstrecke am Samstag adaptieren. „Mit den Absagen bleibt man auf einigen Kosten sitzen”, seufzt Veranstalter Werner Ully. Das „Fest für alle“ am Sonntag vor dem Vinzimarkt in Wartberg fällt komplett ins Wasser. Die Veranstaltung „Übergangszonen – Spurensuche nach dem Fluss unter dem Fluss“ mit Christina Gruber vom Kunsthaus Muerz wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Absagen im Bezirk Liezen

In Bad Aussee ist am Samstag das Kulturhauptstadt-Projekt „Die unerhörten Dinge“ abgesagt. Im Kurpark hätten vier Frauen in der Öffentlichkeit eine Radiosendung über arisierte Gegenstände gemacht. Es gab zuvor schon Vorstellungen in Bad Aussee und Altaussee, am 5. Oktober sind „Die unerhörten Dinge“ bei der Langen Nacht der Museen im Volkskundemuseum in Graz.

Das Kinder-Rad-Cup-Finale am Kulm in Bad Mitterndorf hätte am Sonntag stattgefunden. Aufgrund der Wetterprognose wurde es auf Oktober verschoben. Der genaue Termin wird Ende dieser Woche bekanntgegeben.

Einen Nachholtermin gibt es bereits für die „Signal vom Dachstein“-Veranstaltung „Glaziologie“, die ebenfalls am Sonntag stattgefunden hätte. Sie wurde um eine Woche verschoben – am 22. September darf man sich auf das Gespräch mit Gletscherforscherin Giulia Bertolotti von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften freuen.

Laufevent findet statt

Trotz der regnerischen Aussichten soll am Samstag das LE-Laufevent in der Leobener Innenstadt über die Bühne gehen. Hunderte Läuferinnen und Läufer haben sich wieder angekündigt und werden auch im Regen für den guten Zweck laufen. „Das LE-Laufevent wird stattfinden, außer die Behörde hat einen triftigen Grund, es abzusagen, das verstehen wir dann natürlich. Aber wir sind zuversichtlich und guter Dinge, dass alles hinhaut. Es wird halt ein bisschen feucht werden“, sagt Wolfgang Hirschbeck vom Organisationsteam.