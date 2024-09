Die nassen Wetterprognosen haben auch starke Auswirkungen auf zahlreiche Veranstaltungen, die am Wochenende geplant sind bzw. waren. Das Aufsteirern findet auf jede Fälle statt – verfügt man doch über ein großes Zeltdach am Hauptplatz. In Seiersberg-Pirka ist allerdings die Premiere des ersten Streetfoodmarkt verschoben worden. Die Veranstaltung findet also nicht wie geplant dieses Wochenende statt, sondern erst von 18. bis 20. Oktober. Schon am 6. Oktober kann man beim ersten Weinfest am Hauptplatz feiern. In Thal hat man sich dazu entschlossen, das für 14. September geplante Familienfest aufgrund der Schlechtwetter- bzw. Unwetterprognosen abzusagen. Alle Vorverkaufskarten behalten ihre Gültigkeit für das Familienfest 2025.

Sauwetter: Sauhaufen zieht nach drinnen

Ein Sauwetter, auch für den „Sauhaufen“: Das vom Team des ehemaligen „Niesenberger“ organisierte größte Zusammentreffen lokaler Crews in der Postgarage muss am Freitag wetterbedingt sein Programm anpassen. Geplant gewesen wäre ein Teil unter freiem Himmel im Rösselmühlpark vor der Postgarage bei freiem Eintritt, der fällt aber nun ins Wasser. „Wir verlegen das Outdoor-Programm ins Innere“, sagt Matthias Maurer. Ein Teil findet jetzt im Postgaragen-Café statt, der Rest weiterhin auf allen drei Floors der Postgarage. Insgesamt bieten 14 Live-Acts und 42 DJs von unterschiedlichen Crews und Labels aus Graz mit außergewöhnlichen back2back-Sets einen Überblick über die Grazer Szene-Landschaft und DJ-Sets. Ein Team spannt die Künstler zu neuen Teams zusammen und achtet dabei, Menschen zusammenzubringen, die musikalisch harmonieren, aber bisher wenig bis gar nichts miteinander zu tun hatten. „Ein fetter Showcase aus unserer Stadt mit Techno, Bass, Hip-Hop, Footwork, Drum & Bass, Halftime, House, Jungle, Disco, House uvm“ heißt es in der Beschreibung.

Urban Art Festival Styria: Finale in der Tiefgarage

Auch beim Urban Art Festival Styria, das am Freitag nach einer Woche ins Finale geht, ist eine Verlegung notwendig geworden. Den Abschluss des Festivals für Street Art, bei dem internationale Künstlerinnen und Künstler auf Wänden in der Stadt arbeiteten, wollte man eigentlich am Freitagabend ab 18 Uhr beim Stadtbalkon zelebrieren. Students without a teacher, Dave & the Coverdudes und Sladoled Lovekomet treten auf und es gibt eine World Music Jam Session von Erasmus+-Studierenden. Wegen des Schlechtwetters wurde die Feier in die Tiefgarage der STUWO Student City Graz verlegt.

Rave-Demo wird offenbar auf nächste Woche verschoben

Am Samstag sollte außerdem die Demonstration „Bass gegen Hass“ in Graz mit Start am Lendplatz und gemeinsamem Marsch in den Stadtpark stattfinden. „Gemeinsam für gesellschaftliche Vielfalt, Raum für Kultur und ein gutes Leben für alle“, sowie „Kein Fußbreit dem Faschismus!“ sind die Botschaften, die dabei verbreitet werden sollen, begleitet von den Klängen vieler DJs aus der Grazer Szene. Dem Vernehmen nach wurde diese Veranstaltung auch auf nächste Woche verschoben, eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.