Spektakuläre Manöver sind ihre Spezialität: Die „Flying Bulls“, die private Flugzeugflotte von Red Bull, wird scherzhaft schon als Österreichs zweitgrößte Airforce hinter jener des Bundesheeres bezeichnet. Insgesamt präsentieren die „fliegenden Bullen“ aus Salzburg in Zeltweg rund 30 Fluggeräte in insgesamt sechs Displays. Eine Besonderheit sind die Hubschrauber: Weltweit gibt es nur wenige zertifizierte Helikopter-Kunstflugpiloten, drei davon sind bei der Airpower in der Luft zu erleben. Mirko Flaim, Hubschrauber-Chefpilot der „Bullen“, Siegfried „Blacky“ Schwarz und Felix Baumgartner, der als Stratosphären-Springer bekannt wurde, sind Freitag und Samstag um 13.50 Uhr mit ihrer Show zu sehen.