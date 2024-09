„Das Motto des Bundesheeres ist Schutz und Hilfe. Hier habe ich die Möglichkeit gesehen, das auf eine andere Art und Weise als gewohnt umzusetzen.“ So begründet Raphael Haberleitner (35) aus Seckau seine Idee, bei der Airpower in Zeltweg am 6. und 7. September eine Stammzellen-Typisierungsaktion zu organisieren. Er hat sich an den Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ gewandt, wo man mit Freude zugesagt hat. Denn die Chance, an die 300.000 Menschen auf einem Fleck um ihre Mithilfe zu bitten, bietet sich selten.