Die 2021 eingerichtete Kinderambulanz am LKH Stolzalpe hat für Betroffene einen großen Mangel: Sie ist wochentags nur von 8 bis 13 Uhr, am Freitag bis 12 Uhr und am Wochenende gar nicht zugänglich. Wer mit seinem kranken Kind außerhalb dieser Zeiten kommt, muss ins eine gute Autostunde entfernte LKH Leoben oder sich anderweitig ärztliche Hilfe suchen. Proteste gegen diese Situation wie eine Unterschriftenaktion oder eine Lichterkette haben in der Vergangenheit nichts geholfen.