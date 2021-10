Ärger in Murau"Neue Kinderambulanz auf der Stolzalpe bringt eine Verschlechterung"

Facebook

Die Neuausrichtung der Kinderambulanz im LKH Stolzalpe schlägt hohe Wellen. Muraus Bürgermeister Thomas Kalcher spricht von einer "Verhöhnung bisher geleisteter Arbeit am LKH Stolzalpe" und einer "bewussten Irreführung der Bevölkerung". Wie berichtet, hatte die Kages Ende September in einer Aussendung von einem "neuen Versorgungsangebot" für Kinder und Jugendliche gesprochen und gab die ab sofort geltenden Öffnungszeiten der Kinderambulanz bekannt: Montag bis Donnerstag von 8 bis 13 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr. Das sei in Wahrheit keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung, kritisiert Thomas Kalcher. Denn bisher habe es de facto ein Rund-um-die-Uhr-Angebot für Kinder durch am LKH Stolzalpe tätige Kinderärzte gegeben. Der inzwischen pensionierte Primarius Reinhard Graf hatte bereits Ende des Vorjahres in einem Leserbrief auf die Entwicklung hingewiesen: "Seit mehr als 25 Jahren stehen am LKH Stolzalpe drei Kinderärzte nicht nur für stationär aufgenommene Kinder, sondern auch eine Kinderambulanz zur Verfügung, wobei ein Kinderarzt 24 Stunden die ganze Woche erreichbar ist!", schrieb er damals und warnte vor einer "Zerschlagung dieses Systems".