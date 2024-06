Fohnsdorf ist dafür bekannt, dass es politisch schon einmal turbulent zugehen kann. Aktuell sind wieder besonders turbulente Zeiten angebrochen, was nicht nur mit dem überraschenden Rücktritt von Bürgermeister Mario Lipus zu tun hat (wir berichteten). Am Tag seines Rücktritts war auch eine Sitzung des Gemeinderats anberaumt. Diese wurde von vielen Menschen mit Spannung erwartet, stand doch eine durchaus brisante Tagesordnung am Programm. Punkt drei etwa nannte sich „Umgang/Betrieb der dislozierten Klassen der Musikschule Fohnsdorf und Umgang mit Schülern aus anderen Orten“. Und dieser Punkt sorgte für einen übervollen Besucherraum bei der Sitzung – ein Anblick, der nur selten zu sehen ist. Unter den Besuchern: Musikschüler- und Lehrer (auch anderer Musikschulen), Kapellmeister, Bürgermeister von SPÖ- und ÖVP-Gemeinden, deren Bewohner die Musikschule Fohnsdorf besuchen, und andere. Der Grund für das Kommen: Die Befürchtung, dass aus Kostengründen dislozierte Klassen sowie die Musikschule für alle Nicht-Fohnsdorfer geschlossen werden.