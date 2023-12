Das „Murtal Sommer Open Air“ im Jahr 2022 mag längst Geschichte sein, doch in Fohnsdorf ist die Veranstaltung nach wie vor Thema. Wie berichtet, war der Abgang mit 114.000 Euro enorm. Teilen mussten sich diese Summe die veranstaltenden Gemeinden Fohnsdorf, Judenburg und Zeltweg - wobei Fohnsdorf die Organisation innehatte. Die Fohnsdorfer ÖVP ortete Verstöße gegen die Gemeindeordnung. So gab es etwa für die Überschreitung der Kosten keinen Beschluss des Gemeinderats. Der Fall ging an die Aufsichtsbehörde des Landes.