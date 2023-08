Der Zeitpunkt kam selbst für so manchen Parteifreund überraschend: Am Montagabend verkündete der Fohnsdorfer Bürgermeister Gernot Lobnig vor Fraktionskollegen und dem Ortsparteivorstand seinen Rückzug aus der Politik. Gleich an Ort und Stelle wurden die Nachfolger bestimmt: Bürgermeister wird der bisherige Vize Mario Lipus, neuer Vizebürgermeister wird Gemeinderat Christian Holzer. Die Kleine Zeitung hat Gernot Lobnig zum Interview gebeten.