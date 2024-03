„Stopp! Stopp! Stopp!“ Bürgermeister Mario Lipus (SPÖ) muss durchgreifen, nachdem die Diskussion über das „Murtal Sommer Open Air“ zu hitzig wird. Zwei Jahre ist das Konzert schon her, das damals von den Gemeinden Fohnsdorf, Judenburg und Zeltweg veranstaltet wurde. Der Nachhall dauert bis heute an. Federführend bei der Organisation war die Gemeinde Fohnsdorf, einen Beschluss für das Konzert 2022 gab es aber nicht. Der Kostenrahmen von 350.000 Euro wurde massiv überschritten, auch dafür gab es keinen Beschluss im Gemeinderat. Dies und mehr sorgte für Kritik, die ÖVP wandte sich an die Aufsichtsbehörde des Landes (wir berichteten).