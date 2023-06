Ein weiteres Kapitel wurde in der leidigen Geschichte "Murtal Sommer Open Air" geschrieben – ein Kapitel, das vor Fehlern nur so strotzt: Bei der Sitzung des Gemeinderats Fohnsdorf am 29. Juni wurde ein Antrag, der sich um die Veranstaltung drehte, von der Tagesordnung genommen – der Grund waren eben erwähnte Fehler sowie die eine oder andere inhaltliche Schwäche, wie die Opposition befand.