„Mich nervt an der Diskussion, dass lang und breit darüber gesprochen, aber unterm Strich nichts herauskommen wird“, zeigt sich Christian Bachler vom Bergerhof Krakauebene verärgert. Er meint das auf EU-Ebene zu beschließende Renaturierungsgesetz, an dem sich auch in Österreich die Geister und die politischen Parteien scheiden. Er zieht den Vergleich mit den Klimazielen – „Gesetze werden beschlossen, deren Umsetzung jedoch realitätsfern ist. Gemeinsame Ziele in allen Ehren, aber sie müssen auch realistisch und für die Betroffenen zu Ende gedacht sein.“