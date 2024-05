Ihre schwere Krankheit sieht man ihr nicht an: Wenn Katharina Beserowicz Kundinnen und Kunden in ihrem Judenburger Kosmetikstudio begrüßt, tut sie das mit einem herzlichen Strahlen. „Es geht mir gut“, sagt sie auf die Frage, die sie wohl am häufigsten gestellt bekommt. Gut heißt in ihrem Fall: stabil. 2018 wurde bei der Unternehmerin und Mutter Brustkrebs diagnostiziert, nach intensiver Behandlung schien der Kampf gewonnen zu sein. Ein Jahr war die Spielbergerin krebsfrei, ehe die niederschmetternde Diagnose kam: Metastasierender Brustkrebs, das Bauchfell ist befallen. Inoperabel. Lebenserwartung: zwei Jahre.