Eines ist unstrittig: Die Darmkrebs-Vorsorge wirkt. Bei der vorsorglichen Darmspiegelung (medizinisch: Koloskopie) können Vorstufen von Darmkrebs entdeckt und auch gleich entfernt werden. Anders als Früherkennungsprogramme wie bei Brustkrebs, deren Ziel es ist, bestehende Tumore frühestmöglich zu entdecken, ist es beim Darmkrebs tatsächlich möglich, die Entstehung von Krebs zu verhindern. Aber: Obwohl die Vorsorge-Koloskopie für Menschen ab 50 Jahren als Leistung der Gesundheitskasse gedeckt ist, nehmen in der Steiermark nur rund zehn bis 15 Prozent der Bevölkerung dieses Angebot an. Einer der Hauptgründe für diesen mangelnden Zuspruch: „Es gibt kein strukturiertes Screening-Programm, bei dem die Menschen aktiv zur Vorsorge eingeladen werden“, kritisiert Christoph Högenauer, Darmspezialist an der MedUni Graz auf.