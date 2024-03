In einem nun veröffentlichten Bericht diagnostiziert der Landesrechnungshof durchgehend Besetzungsprobleme in den steirischen Spitälern - und das trotz Ärtzehöchststand. Und das, obwohl das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein dürfte: „Durch die höhere Lebenserwartung steigt gleichzeitig der Bedarf an medizinischen Versorgungsleistungen. Parallel dazu steht eine Pensionierungswelle bei der sogenannten ,Babyboomer‘-Generation ins Haus, was die Personalsituation unweigerlich verschärft“, betont der Landesrechnungshof. Schon in den vergangenen vier Jahren ist allerdings der Besetzungsgrad der Arzt-Dienstposten in der Steiermark durchschnittlich von 97,4 Prozent auf 91,9 Prozent zurückgefallen.