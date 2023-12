Mit einer Rufbereitschaft für Ärztinnen und Ärzte soll in den Krankenhäusern mehr Versorgungssicherheit gewährleistet werden, wie die Kages am Mittwoch berichtet. Ziel des Pilotprojekts sei, standort- und abteilungsübergreifend Ausgleich in den verfügbaren Personalressourcen für die Nachtdienstversorgung zu schaffen und somit Journaldiensträder zu stabilisieren. „Das Pilotprojekt ist ein weiterer Schritt im Sinne einer aufgewerteten Vergütung, flexibleren Dienstmodellgestaltung, um für künftige Herausforderungen besser gerüstet zu sein und die bestmögliche Versorgung unserer Patientinnen und Patienten sicherzustellen“, werden Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark und der Vorstand für Finanzen und Technik, Ulf Drabek, in einer Aussendung zitiert.