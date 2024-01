Traditionell treffen sich die meisten Protagonisten der ATV-Sendung „Bauer sucht Frau“ nach den Hofwochen zur gemeinsamen Aussprache. So auch in der 20. Staffel. Nicht gemeinsam mit seiner Favoritin Ineta, sondern alleine ist der Murtaler Peter zum „großen Wiedersehen“ in Maria Alm angereist. Nach der Hofwoche habe er mit Ineta noch ein, zwei Mal telefoniert, sagt Peter. Mehr sei nicht passiert: „Das war alles“, fasst der Bauer bei seiner Ankunft zusammen.