Auf ATV wird im Quotenhit „Bauer sucht Frau“ auch in der 20. Staffel geschäkert, gelacht und gefeiert, was das Zeug hält. Auch Murtaler Peter prüft bereits seine drei auserkorenen Damen während der „Hofwoche“ auf Herz und Nieren. Wie ließe sich die „Alltagstauglichkeit“ von Luci, Ineta und Kinga, so die Namen der Dreien, besser feststellen, als bei einem Hoffest? Fesch herausgeputzt harren die Damen der Dinge, die da kommen - anfangs gleich der Bauer in Festtagstracht: „Der Peter in der Lederhose ist der Grund, warum ich nach Österreich gekommen bin“, freut sich die Norddeutsche Kinga über den Anblick, der auch umgekehrt Peters Herz höher schlagen lässt: „Eine schöner als die andere, ich war richtig geflasht“, sagt er. Beim Einzug in den Stadl wird das Quartett von den geladenen Gästen beklatscht, bevor sich die Damen vorstellen müssen - wobei sogar die schlagfertige Ineta kurz kleinlaut und rotgesichtig wird. Angesichts soviel Murtaler Herzlichkeit dürfte die Nervosität jedoch schnell verflogen sein: Ineta, Luci und Kinga mischen sich unter die Menge. Ob Peter eine Favoritin habe? Eine langjährige Freundin von Peter meint: „Blond ist doch eher sein Typ“, was die Auswahl zwischen drei blonden Frauen jetzt nicht unbedingt einschränkt.

„Tuchfühlung“ beim Tanzen

Peter ist jedoch auch ein flotter Tänzer - Nordlicht Kinga gebührt die erste Runde. Sie zeigt sich über seine Tanzkünste erstaunt: „Das haben wir soweit aber nicht geübt, Peterle“, scherzt sie. Peter indes wünscht sich mehr „Angriff“ von der Hamburgerin, wortwörtlich „Tuchfühlung“. Was man der schwungvollen Ineta unterdessen nicht zweimal sagen muss - bei jeder Gelegenheit drückt sie Peter ein Bussi auf, was er mit „Hör auf!“ quittiert. Ob Oberösterreicherin Luci seine heimliche Favoritin ist? „Eine supertolle Frau“, urteilt er über den gemeinsamen Tanz. Mit Freunden stößt er „auf die Mädels“ an. „Es wird bald passen“, meint einer unter den Männern. „Die große Blonde is a Fesche“, sagt ein anderer. „De mit die Blumerl in die Haar wird ihm das Gnack drah‘n“, urteilt Freund Jürgen. Luci und Kinga scheinen also die Favoritinnen zu sein. „Die letzte Entscheidung fälle ich“, sagt Peter selbstbewusst.

„Oberflächliche Schiene“

Zu später Stunde sieht er nach seinen Mädels - Hofdame Kinga hat sich jedoch schon ins Zimmer verabschiedet, da Peter sich für ein näheres Kennenlernen nicht Zeit genommen habe: „Diese oberflächliche Schiene, das ist nicht meine Welt“, sagt sie nachdenklich, während „Kuschelmaus“ - so der O-Ton eines Gastes - Ineta Peter draußen schon wieder abbusselt. „Der Peter muss selbst wissen, was er tut“, sagt Luci, der Peter „nicht das Herz brechen“ möchte. Auch kommende Woche dürfte es wieder spannend werden: Die Vorschau zeigt Kinga und Peter im Heu, letzterer zaubert schlüpfrige Süßigkeiten aus einem Rucksack.