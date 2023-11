Romantisches Einzeldate auf der Hollywoodschaukel? Das stellt Lukas Muhr aus Flattendorf jener Hofdame in Aussicht, die sich beim Betten überziehen am geschicktesten erweist. Auch heute wird es um 20.15 Uhr wieder spannend bei der 20. Staffel der ATV-Kuppelsendung „Bauer sucht Frau“. Für treue Fans ist dieses Mal auch ein vertrautes Gesicht dabei. Hofdame Sophie (19) probierte ihr Glück bereits in Staffel Nummer 19, nun will sie das Herz des lustigen Oststeirers umgarnen. „Ich bin gekommen, um zu bleiben“, ist sie dieses Mal fest entschlossen.