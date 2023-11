Eine große Schinken-Käse-Platte und frisches Bauernbrot: Peter will es Luci, Ineta und Kinga während ihres Aufenthalts auf seinem Hof an nichts fehlen lassen. Doch der 43-Jährige will das Zusammensitzen auch nützen, um etwas mehr über die drei Auserwählten zu erfahren. Dabei stellt sich Ineta als extrovertierteste heraus – und auch als jene, die am intensivsten um Peters Gunst wirbt. Auch Luci bekundet deutliches Interesse an dem Murtaler. Kinga hingegen, ist hingegen zurückhaltender – oder wie sie später meint: „Die anderen zwei sind jedenfalls offener gewesen und ich bin überrascht, dass sie gleich auf Tuchfühlung gegangen sind. Es ist interessant, wie unterschiedlich wir ticken.“