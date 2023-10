Bei „Bauer sucht Frau“ hat es für den „feschen Waldburschen“, wie er in der Sendung genannt wurde, nicht geklappt: Dafür funkte es wenig später ordentlich. Mathias Strohhäusl lernte vor zwei Jahren beim Oktoberfest in Scheifling seine Daniela kennen, seit 18. Juni 2023 sind die beiden Eltern von der süßen Marie Klara und Mitte Oktober gingen sie den Bund der Ehe ein.

Wobei: Genau genommen kennen sich Mathias und Daniela schon länger: „Wir sind uns vor zehn Jahren einmal über den Weg gelaufen“, erzählt der Bräutigam. Bereits damals sei man sich sympathisch gewesen: „Wir waren aber beide vergeben. Jetzt hat es gepasst.“ Schon ein halbes Jahr nach dem Oktoberfest zog die Judenburgerin zu dem sympathischen Forstwirt aus St. Marein-Feistritz.

„Perfekte Hochzeit“

Am 10. Oktober sagte das Paar standesamtlich „Ja“, am 14. Oktober kirchlich mit 260 Gästen. Traditionell wurden die Brautleute im Morgengrauen, gegen halb fünf Uhr, geweckt. Direkt am Hof luden Daniela und Mathias zu einem Sektempfang, geheiratet wurde in der Mareiner Kirche und gefeiert in der Zechner-Halle in Kobenz. „Es war einfach perfekt“, strahlt Mathias, der sich bedanken möchte: „Bei allen, die uns geholfen und mit uns gefeiert haben. Danke auch für die tollen Geschenke“.