Ob er auf Frauen zugehe? Diese müssten schon zu ihm kommen. Kinder? Nein – die hat er ja bereits. Bei der Frage, ob "sie" Skifahren können muss, lacht der 43-Jährige herzlich. So eine Murtaler Frohnatur kommt gut an: "Der ist ja mal lieb, vor allem sein Lachen", lautet ein Kommentar unter dem Video bei Facebook. Es handelt sich um ein Vorstellungsvideo für den ATV-Quotenhit "Bauer sucht Frau", bei dem in der aktuellen 20. Staffel auch endlich wieder ein Murtaler Kandidat dabei ist: der 43-jährige Milchbauer Peter.