Peter, Ineta und Luci machen es auch am Beginn der jüngsten Folge der Hofwoche von „Bauer sucht Frau“ auf ATV spannend. IIneta kämpft nach wie vor wie eine Löwin um ihren Platz im Herzen des Murtaler Milchbauern. „Sicher spüre ich ein bisschen ein Kribbeln, wenn sie mir nahekommt, aber dass ich jetzt sage, ‚ja, genau, sofort, das ist es jetzt‘, das kann ich noch nicht sagen, da brauche ich noch mehr Zeit. Das geht mir viel zu schnell“, erklärt sich Peter nüchtern. „Bei Luci ist auch eine gewisse Spannung vorhanden, es ist wirklich schwierig. Beide sind blond, herzlich, packen überall an, soweit passt es wirklich gut“, sagt Peter. Nach getaner Arbeit stehen die Damen für Peters Busslparade an - ein „Geben und Nehmen“, wie Ineta sagt. Eigentlich ist es ein Jackpot seinerseits, die beiden Damen bei sich zu haben, doch worauf wartet er noch?