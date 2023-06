Ab jetzt dürfen sich eingefleischte "Bauer sucht Frau"-Fans mittwochabends nichts vornehmen: Das TV-Format ist zurück auf den heimischen Bildschirmen. ATV sendet von nun an jeden Mittwoch um 20.15 Uhr neue Folgen der Kuppelsendung, bei der sich heimische Landwirtinnen und Landwirte auf die Suche nach dem großen, privaten Glück begeben.

Auch ein Murtaler Bauer, der selbst in der 20. Staffel mitwirkt, wird am 7. Juni vor dem Fernseher sitzen: Landwirt Peter wird in der zweiten Vorstellungsrunde präsentiert.

"Alle sind nett"

Angespannt sei er, "aber man freut sich schon", sagt Peter. Er habe sich mit Freunden zum Fernsehabend verabredet, wird mit ihnen die ersten Folgen und damit auch seine eigene anschauen. Wie findet er die Kandidatinnen und Kandidaten der ersten Vorstellungsfolge? "Alle kommen mir nett und lieb vor, niemand ist abgehoben", sagt Peter.

Altbewährtes bei der Vorstellungsfolge

In der Tat wartete die erste Vorstellungsfolge mit Altbewährtem auf: Es wurde geschnapselt, gejausnet und gebusselt, prächtige Höfe inmitten malerischer Landschaft präsentiert, manchmal erschreckend ehrlich-selbstreflektiert Gründe fürs "Single-sein" der feschen Jungbauern erörtert und die abendliche Einsamkeit nach der fordernden Arbeit am Hof mal mehr, mal weniger wortreich geschildert. Moderatorin Arabella Kiesbauer führt warmherzig, respektvoll und humorig durch die Sendung.

Traktor statt Porsche

Die Stars sind natürlich die Bäuerinnen und Bauern selbst – und diese bekommen genug Gelegenheit, sich zu präsentieren. Der steirische Jungbauer Florian wünscht sich etwa eine gute Gesprächsbasis: "Wenn ich mit ihr diskutieren und tiefgründig über Sachen reden kann, dann passt's." Die 23-jährige Nicole, ebenso aus der Steiermark, gibt preis, wie man ihr Herz erobern kann: "Mir taugt es, wenn Männer mit einem Traktor kommen und nicht mit einem Porsche."