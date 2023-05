Der Bachelor hätte mit seinen roten Rosen hier wohl nur einen kurzen Auftritt und stünde, botanisch gesehen, innerhalb kürzester Zeit vermutlich nackt da – eines der 35 Pferde auf Nicoles Hof hätte nämlich den Rosenstrauß bestimmt zum Fressen gerne. Wie überhaupt die 23-jährige Steirerin mit den geschniegelten Herren ohnehin wenig anfangen könnte, denn eines ist für sie klar: Am Hof anpacken sollte er können und natürlich auch wollen. Mittwochabend geht das ATV-Langzeiterfolgsformat "Bauer sucht Frau" in seine 20. Staffel, und die steirische Reitstall-Besitzerin aus Graz-Umgebung ist eine von 15 Bäuerinnen und Bauern, die im besten Fall die große Liebe suchen.





Das mag ohne Bauernhof schon eine Herausforderung sein, aber mit Hof ist es, wie einen Esel zum Marathon zu zwingen – eine Herkulesaufgabe. Für die Menschen vor dem Fernseher mag die Faszination für das Format vielfach auch daher kommen: Bewerberinnen und Bewerbern, deren Landlust sich aus dem romantisch verklärten Bild vom Bauersein speist, auch beim Scheitern zuzuschauen. Für Nicole ist mit der Teilnahme an der Show die wohl größte Hürde schon genommen, denn der Bauernhof steht beim Kennenlernen als unausgesprochener weißer Elefant im Raum, der schnell zum Gamechanger wird und das Interesse an ihr in Rekordzeit verebbt. "Hier bewerben sich Männer, die es sich vorstellen können, bei einer Landwirtschaft zu arbeiten. Und das ist mir sehr wichtig", erklärt Nicole. Bäuerin oder Bauer zu sein, sei alles andere als ein einfacher Beruf, auch wenn man mit Herzblut bei der Sache ist: "Das ist kein Bürojob, bei dem man nach 40 Stunden heimgeht." Mehr als zwölf Stunden Arbeit am Tag sind keine Seltenheit, Wochenende und Feiertage gibt es auf dem Hof selten.

Neben Nicole hoffen noch fünf weitere Bauern aus der Steiermark auf das große Liebesglück, darunter sind die Oststeirer Florian und Simon, ein Winzer und ein Obstbauer. Beide sind, wie Nicole auch, Mittwochabend bei der ersten Vorstellungsrunde mit dabei. Neben Nicole ist eine weitere Bäuerin in dieser Staffel vertreten: die 31-jährige Pferdehof-Betreiberin Sarah aus Niederösterreich. Die weiteren Bauern stammen aus Oberösterreich, Tirol und dem Burgenland, Kärnten ist nicht vertreten. Naturgemäß in dieser Staffel mit dabei ist Moderatorin Arabella Kiesbauer, die hier auf dem Bild vom Mostviertler Christoph auf Händen getragen wird. Was der sich von seiner künftigen Liebe wünscht, dürfte wohl für alle Teilnehmenden gelten: Leidenschaft für die Natur und den Betrieb.