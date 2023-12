„Heute habe ich Peter zum Einkaufen geschickt“, sagt Intea, während sie in Peters Küche eifrig den Kochlöffel schwingt. Die letzte verbliebene Hofdame am Hof des Murtalers will etwas Gesundes kochen, dafür fehlt noch die eine oder andere Zutat. Peter kommt zurück - zur Begrüßung gibt es ein Bussi. Ineta stellt fest, dass Peter den falschen Käse gekauft hat - Peter, dass sie „schon ein bisschen die Chefin ist“.